Kalın, Hamas'ın yeni lideri Hayye ile görüştü

Görüşmede Kalın’ın, Halil el-Hayye’yi Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Kalın ayrıca Türkiye’nin Filistin halkına ve Filistinlilerin meşru haklarına yönelik desteğinin sürdüğünü ifade etti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada ise Halil el-Hayye’nin, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumuna ve iki taraf arasındaki ilişkilere değer verdiği aktarıldı.

El-Hayye’nin, Filistin halkının hedef ve beklentilerinin karşılanması amacıyla iletişim ve istişare kanallarının açık tutulacağını vurguladığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı bildirildi.