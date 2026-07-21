  1. Türkiye
21 Tem 2026 18:44

Kalın, Hamas'ın yeni lideri Hayye ile görüştü

Kalın, Hamas'ın yeni lideri Hayye ile görüştü

Türkiye Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilen Halil el-Hayye ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kalın’ın, Halil el-Hayye’yi Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Kalın ayrıca Türkiye’nin Filistin halkına ve Filistinlilerin meşru haklarına yönelik desteğinin sürdüğünü ifade etti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada ise Halil el-Hayye’nin, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumuna ve iki taraf arasındaki ilişkilere değer verdiği aktarıldı.
El-Hayye’nin, Filistin halkının hedef ve beklentilerinin karşılanması amacıyla iletişim ve istişare kanallarının açık tutulacağını vurguladığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı bildirildi.

News ID 1937624

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler