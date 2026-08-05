İran'dan Umman'la görüşmelere dair önemli açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere güvenli bir güzergah belirlemek için Umman’la yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Bekayi, bu görüşmelerin teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran’daki ilgili merciler tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Süreci “profesyonel” ve “ileri dönük” olarak nitelendiren Bekayi, tarafların üzerinde mutabık kaldığı güzergahın coğrafi koordinatlarının belirlendiğini ifade ederek, “Üçüncü taraflar bu konuda bir engelleme çıkarmazsa, iki ülkenin üzerinde anlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin nihai aşaması ve metin hazırlığı tamamlanmak üzeredir” dedi.

“Güvensizliğin ana kaynağı ABD ve İsrail’in saldırgan tutumudur”

Bekayi, İran-Umman arasındaki ikili mutabakatın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik ve ticari taşımacılık üzerindeki etkisine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Hürmüz Boğazı’nın kapanması, ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırganlığının ve bunun bölge üzerindeki güvenlik yansımalarının bir sonucuydu. Doğal olarak İran-Umman mutabakatı, tek başına Hürmüz’ün geçiş yapan tüm gemiler için güvenli hale geldiği anlamına gelmez. Çünkü ABD’nin deniz ablukası başta olmak üzere, İran’a ve çıkarlarına yönelik saldırgan ve tehditkar eylemleri gibi Boğaz’ı güvensiz kılan unsurlar varlığını korumaktadır.”

Pakistan ve Katar’a ziyaret iddiaları

İran Dışişleri Bakanı veya Meclis Başkanı’nın bu hafta sonu Pakistan veya Katar’a gideceği yönündeki iddiaları yalanlayan Bekayi, “Bu ülkelere yönelik bir ziyaret programımız bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

Bekayi, Pakistan ve Katar’ın gerilimi düşürme çabalarını sürdürdüğünü, Tahran’ın ise bu ülkelerle temas ve görüş alışverişi halinde olduğunu aktardı.