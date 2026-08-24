Yemen: Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi petrol tankerini vurduk

Yemen Sihalı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz’in kuzeyinde Suudi Arabistan’a ait “Amzan” adlı petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Operasyonun doğrudan ve isabetli bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, saldırı sonucunda tankerde yangın çıktığını ve bölgede bulunan diğer bazı gemilerin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yemenli askeri sözcü, bu operasyonun “kuşatmaya karşı kuşatma” ilkesini pekiştirmek ve Suudi düşmanına yönelik deniz ablukasını uygulamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sözcü, Suudi Arabistan güçlerine ait askeri yığınak ve teçhizatları hedef alan iki ayrı operasyon daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinin yaklaşık 117 kilometre batısında bir gemiye kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiğini duyurmuştu.

