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27 Ağu 2026 10:00

Katar Başbakanı arabuluculuk yapmak üzere bugün Tahran’a geliyor

Katar Başbakanı arabuluculuk yapmak üzere bugün Tahran’a geliyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani perşembe günü Tahran’ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani’nin perşembe günü Tahran’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bekayi, ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik süregelen İran-Katar istişareleri çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Katar’ın son aylarda ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askerî saldırısının ardından bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için yürüttüğü arabuluculuk çabalarına değinen Bekayi, Katar Başbakanı’nın İranlı yetkililerle görüşmelerinde Doha’nın arabuluculuk girişimlerinin sürdürülmesini ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını ifade etti.

News ID 1938162
Azar MAHDAVAN

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