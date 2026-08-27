Galibaf: İran-Çin İlişkileri Kimsenin İznine Bağlı Değil

İran Meclis Başkanı ve İran’ın Çin Özel Temsilcisi Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin’in İran’a yönelik ABD yaptırımlarına uymama yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Galibaf, “Çin’in İran’a karşı uygulanan yasa dışı yaptırımları reddeden ilkeli tutumunu takdirle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İran ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın karşılıklı saygı, kazan-kazan iş birliği ve çok kutuplu bir dünya yönündeki ortak vizyon temelinde kurulduğunu vurgulayan Galibaf, iki ülke arasındaki ilişkinin “hiç kimsenin iznine ihtiyaç duymadığını” ifade etti.