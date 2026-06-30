  1. Dünya
  2. Asya
30 Haz 2026 11:08

Güney Kore: Gemilerimizin büyük bölümü Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı

Güney Kore: Gemilerimizin büyük bölümü Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, ülkesine ait gemilerin neredeyse tamamının Hürmüz Boğazı'nı terk ettiğini, bölgede yalnızca iki Güney Kore gemisinin bulunduğunu açıkladı.

Reuters'a göre, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bu ülkeye ait gemilerin büyük bölümünün Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldığını duyurdu.

Lee, ülkesine ait gemilerden yalnızca iki tanesinin bu stratejik deniz yolunda bulunduğunu belirtti.

News ID 1937294

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler