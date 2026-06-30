Güney Kore: Gemilerimizin büyük bölümü Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı

Reuters'a göre, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bu ülkeye ait gemilerin büyük bölümünün Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldığını duyurdu.
Lee, ülkesine ait gemilerden yalnızca iki tanesinin bu stratejik deniz yolunda bulunduğunu belirtti.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, ülkesine ait gemilerin neredeyse tamamının Hürmüz Boğazı'nı terk ettiğini, bölgede yalnızca iki Güney Kore gemisinin bulunduğunu açıkladı.
Reuters'a göre, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bu ülkeye ait gemilerin büyük bölümünün Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldığını duyurdu.
Lee, ülkesine ait gemilerden yalnızca iki tanesinin bu stratejik deniz yolunda bulunduğunu belirtti.
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