Güney Kore'den İran-ABD Mutabakatı'na destek

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

Cho Hyun, görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Batı Asya'da barış ve istikrarın korunması ile deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan diplomatik süreçlere Güney Kore'nin desteğini yineledi.

Erakçi ise Güney Koreli mevkidaşına müzakerelerin son durumu, varılan mutabakatların uygulanmasında kaydedilen ilerleme ve bu çerçevede yürütülen diplomatik temaslar hakkında bilgi verdi.

Taraflar ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek, siyasi istişarelerin sürdürülmesi ve ortak iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.