Irak: Topraklarımız komşu ülkelere saldırılarda kullanılamayacak

El Meyadin’in haberine göre Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü el-Numan yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının uluslararası koalisyonla ilişkilerin niteliğini eşitlik ilkesi temelinde belirlemek üzere bir komite kurulması talimatı verdiğini belirtti.

El-Numan, 30 Eylül’den sonra koalisyon ülkeleriyle ilişkilerin işbirliğine dayalı bir yapıya dönüşeceğini söyledi.

El-Numan, 30 Eylül’ün ardından silah meselesinin çözümüne yönelik görüşmelerin hızlandırılacağını ifade ederek, hava savunma sistemlerinin Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının öncelikleri arasında yer aldığını ve bu sistemlerin kısa süre içinde Güney Kore, Türkiye ve ABD’den teslim alınacağını belirtti.

Iraklı üst düzey yetkili, Bağdat yönetiminin Irak topraklarının komşu ülkelerden herhangi birine yönelik saldırılarda kullanılmasını engelleme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

El-Numan ayrıca terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta yenilgiye uğratıldığını ve artık örgütten kaynaklanan herhangi bir tehdidin bulunmadığını belirterek, DEAŞ’a karşı yürütülen “Kararlılık Harekâtı”nın sona ereceğini söyledi. Irak güvenlik güçlerinin en yüksek düzeyde teyakkuz halinde olduğunu ve her türlü operasyona yönelik koordinasyonun mevcut olduğunu kaydetti.