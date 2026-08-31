İRAN, ABD MQ-9 İHA’SINI VURDU!

İran İslam Devrim Muhafızları (Sepah) Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan son açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde seyreden bir Amerikan insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İslam İran tarihini yazan milletimizin meydanlardaki varlığı, İslam savaşçılarının en büyük destekçisidir. Şerefli milletimize duyurulur ki; dakikalar önce Devrim Muhafızları Modern Hava Savunma Kuvvetleri’nin uyanık savaşçılarının füze ateşiyle, Hürmüz Boğazı üzerinde seyreden bir adet Amerikan yapımı MQ-9 uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) vurulmuştur. Vurulan İHA, Fars Körfezi’nin sularına düşmüştür.”

Açıklama, dini referanslarla ve “Zafer ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır” ifadesiyle sonlandırıldı.