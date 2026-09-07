ABD’nin İHA Filosu Çöküyor: İran Savaşı’nda 45 Reaper Kaybedildi!

İsrail merkezli Kanal 12, Amerikan kaynaklarından alınan raporlara dayanarak; ABD ordusunun İran ile süregelen savaşta en az 45 adet MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını kaybettiğini duyurdu. Bu rakam, savaş öncesindeki MQ-9 filosunun yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Daha önce Washington Post gazetesi de üç Amerikan yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 45 adet MQ-9’un imha edildiğini veya kaybedildiğini belirtmişti. Rapora göre, bu kayıpların ABD’ye maliyeti 1,3 milyar doların üzerinde olarak tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri de MQ-9 filosunun erimesinden duydukları endişeyi dile getiriyor. ABD Hava Kuvvetleri Modernizasyon Başkan Yardımcısı Christopher Ney, bu nedenle MQ-9’ların yerini daha ucuz ve daha kolay ikame edilebilecek İHA’larla değiştirme sürecini hızlandırdıklarını açıkladı.

Bazı raporlar, operasyonel durumda kalan İHA sayısının yaklaşık 135’e düştüğünü belirtiyor; bu rakamın ABD Hava Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaç duyduğu seviyenin altında olduğu vurgulanıyor.

Keşif, gözetleme ve yer hedeflerine saldırı operasyonlarında kullanılan en kritik insansız hava araçlarından biri olan MQ-9 filosuna verilen bu zarar, ABD’nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.