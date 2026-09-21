İran'dan ABD'ye "vize engeli" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacak İran heyetine eşlik edecek gazetecilere vize verilmemesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Bekayi, “Bir yönetim, kendi medya kuruluşlarının dahi bilgiye erişimini engelliyorsa ve aynı zamanda -seslerinin duyulmasını istemediği- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın medya ekibi de dahil olmak üzere yabancı gazetecilere engel oluyorsa, bu bir ‘erişim yönetimi’ değil; gerçeği gizleme çabası ve bilgiye erişim hakkının ihlali yoluyla sürdürülen bir dezenformasyon kampanyasıdır” ifadelerini kullandı.

Bekayi, “Bir zamanlar 'Demir Perde’yi yıktığı iddiasıyla övünen ülke, bugün kendi içinde kurduğu bir demir perdeye hapsolmuş durumdadır” diyerek ABD hükümetinin kararını eleştirdi.

Dünyaya basın özgürlüğü nutukları atan ABD'den, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak isteyen İran basınına vize çıkmamıştı.