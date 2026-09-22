Mehr Medya Grubu, OANA 2026 Ödülleri'nde ilk iki sırayı kazandı

Moskova’da düzenlenen Asya ve Pasifik Haber Ajansları Birliği’nin (OANA) 65. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında OANA 2026 Ödülleri’nin sonuçları açıklandı. Mehr Medya Grubu tarafından gönderilen iki eser, “En İyi Makale” kategorisinde yarışmayı sırasıyla birinci ve ikinci sırada tamamladı.

Bu kategoride “İran Sanatı: Güzellik, Yaratıcılık ve Kültür Üçgeni” başlıklı makale birinciliği elde ederken, “Sahadaki Anlatı Savaşı; Cephenin Kalbinden Habercilik / Doğru Anlatım İnsanları Sahada Nasıl Tuttu?” başlıklı makale ise ikinci oldu.

OANA 2026 Ödülleri, “En İyi Fotoğraf”, “En İyi Fotoğraf Haberi” ve “En İyi Makale” olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Yarışmada, “OANA’nın gözünden iş başındaki gazeteciler” ve “Modern medyada ulusal gelenek ve kültürlerin yansıtılması” olmak üzere iki konu ele alındı.

Yarışma kapsamında OANA üyesi her haber ajansı, her kategoride en fazla üç eser gönderebildi. Mehr Medya Grubu da “En İyi Makale” kategorisinde yarışmaya üç eser sundu. Sonuçta grubun gönderdiği üç eserden ikisi birincilik ve ikincilik derecelerini elde etti.

Asya ve Pasifik’teki en önemli haber işbirliği ağlarından birine üye haber ajansları arasındaki yarışmada, Mehr Medya Grubu’nun makale kategorisinde ilk iki sırayı elde etmesi, İran medyasının profesyonel ve uluslararası alanda rekabet edebilir içerik üretme kapasitesini ortaya koyuyor.

Bu iki ödül, İran medyasına ait eserlerin OANA’nın medya ortamında daha fazla yer alması için de fırsat oluşturuyor. Söz konusu eserler, birliğin platformları aracılığıyla üye ülkelerdeki medya kuruluşlarının ve izleyicilerin erişimine sunularak İran medyasının üretimlerinin bir bölümünü bölgesel haber ağına tanıtma imkanı sağlayabilecek.

OANA Ödülleri, birlik üyesi haber ajansları arasındaki etkileşim ve işbirliğini geliştirmek ve bu ajansların medya üretimlerini tanıtmak amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında düzenleniyor. Her dönemde üye ülkelerin medya kuruluşları tarafından hazırlanan eserler değerlendirmeye alınarak ödüllendiriliyor.