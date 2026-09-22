İran Devrim Muhafızları’ndan yeni silahlarla ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Devrim Muhafızları’nın son dönemde gerçekleştirdiği sürpriz operasyon ve ABD’ye ait bir uçak gemisinin hedef alınmasında yeni bir silah kullanılması hakkında yaptığı açıklamada, “Doğal olarak yeni silah ve yeni silahların ayrıntılarını açıklamam doğru olmaz.” dedi.

Tuğgeneral Muhibbi, “Dünyanın da gördüğü üzere ve benim de çeşitli açıklamalarımda ifade ettiğim gibi, askeri kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Kendimizi savunmak ve düşmanların kötülüğünü bertaraf etmek amacıyla yeni silahlar üretiyor ve test ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin değindiğiniz ilk konu, uçak gemisine yönelik gerçekleştirdiğimiz testlerden biriydi. Allah’a şükür, bu test de başarılı bir şekilde sonuçlandı.”

Tuğgeneral Muhibbi, “Eğer herhangi bir nedenle yeni bir saldırı gerçekleşirse, bu silahın yanı sıra başka silahları da inşallah sahaya süreceğiz.” diye konuştu.