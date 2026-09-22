Ayetullah Hamaney’den Ayetullah Şubeyri’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, üst düzey fakih ve Şii mezhebinin önde gelen mercilerinden Ayetullah Şubeyri’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in mesajı şöyle:

“Büyük üstat, üst düzey fakih Ayetullah Şubeyri’nin vefatına ilişkin üzücü haber tarafımıza ulaştı. Bu büyük alim, çocukluğunun ilk birkaç yılı dışında bütün değerli ömrünü ilim öğrenme, öğretme ve araştırma yolunda geçirdi. Yaşıtları, aynı dönemdeki ilim adamları ve hocaları tarafından daima araştırmacı ve derin görüşlü bir şahsiyet olarak kabul edildi. Şer’i hükümlerin çıkarılmasıyla ilgili çeşitli ilim ve yöntemlere hakimiyeti, inceliklere ve ayrıntılara gösterdiği dikkatle birlikteydi.

Bu büyük alimin ders halkaları, katılımcıların sayısı birkaç kişiyi aşmadığı zamanlarda dahi araştırma ve titiz inceleme meclisleri olarak bilinirdi ve gerçekten de öyleydi.

Allah’a hamdolsun ki son otuz yılı biraz aşkın süre içerisinde çok sayıda kişi, kendi kapasitesi ölçüsünde onun değerli ilminden istifade etme ve kendi ilmi çevreleri ile dersleri için ondan azık edinme fırsatına sahip oldu. Onun meclisi, ders sonrasında yürüyerek mübarek evine doğru giderken dahi, ilim aktarma ve ilimden faydalanma meclisiydi. Kesinleşmiş ilmi makamının yanı sıra, öğrenci ve alimlere karşı mütevazı ve babacan tavrı da açıkça görülen ve örnek alınması gereken bir özelliğiydi.

Şüphesiz bu seçkin şahsiyetin vefatı, günümüzde Şii mezhebinin önde gelen araştırmacıları arasında bir boşluk oluşturmuştur ve bu boşluğun doldurulması belki de uzun yıllar sürebilecektir.

Bu büyük acı dolayısıyla başsağlığı dileklerimi Sahibimiz Hz. Mehdi’ye, ilim havzalarına, özellikle öğrencilerine ve sevenlerine, ayrıca alimler ve fazıllar yetiştiren değerli ailesine sunuyorum. Yüce Allah’tan kendisi için yüksek dereceler niyaz ediyorum.”