Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumuna katılmak ve burada konuşma yapmak üzere bugün salı sabahı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Devrim Lideri'nin Uluslararası İletişimlerden Sorumlu Yardımcısı Hüccetülislam ve’l-Müslimin Muhsin Kumî ile kabinenin bazı üyelerinin resmi uğurlamasıyla New York’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapmanın yanı sıra, Genel Kurul’a katılan bazı ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Pezeşkiyan ayrıca siyasi ve kültürel çevrelerin önde gelen grupları ve isimleriyle de toplantılar yapacak.