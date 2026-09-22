Alamanya itiraf etti: İran savunma alanında çok güçlü

Pistorius, “İranlılar oldukça güçlü görünüyor ve savunma alanında da çok başarılı bir performans sergilediler” dedi.

Almanya Savunma Bakanı, İran’a yönelik saldırının sonuçlarının Almanya ekonomisi ve akaryakıt istasyonlarında görülmeye başlandığını belirtti.

Pistorius, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimlerin devam ettiğini ve bölgedeki güvenlik ortamının giderek daha istikrarsız bir hal aldığını kaydetti.

Batılı ülkelerin bu krizin ekonomik yansımalarını kendi ekonomilerinde açıkça hissettiğini ve acil bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Alman Bakan, ancak kendisinin şimdilik böyle bir çözümün ne şekilde olabileceğini bilmediğini itiraf etti.

