Devrim Lideri'nin General Musavi için yazdığı el yazısı yayınlandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'nin Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi için yazdığı el yazısı yayınlandı.

Yazının tam metni şöyle:

“Bismillahirrahmanirrahim

Cesur ve kahraman kardeşim, Allah’ın koruması ve yardımı altında olan Tuğgeneral Mecid Musavi’ye;

1) Sunulan raporun sevindirici ve yüreklendirici olması adına Allah’a hamdolsun.

Cihadınızdan, kimliği bilinmeyen ve mazlum kalan silah arkadaşlarınızın ve ihlaslı kişilerin mücadelesinden çok az bahsetmişsiniz; ancak bu durum, İlahi bir hikmetin sonucudur. Allah Teâlâ, ihlas sahiplerine olan sevgisini, güvenini ve her türlü nimeti ve zaferi onlara bahşeder.

2) İkmal zinciri ile ilgili olarak, çalışmaların sürdürülmesi ve raporların düzenli bir şekilde tarafıma iletilmesi gerekmektedir.

3) Sizlerin ve tüm kardeşlerimizin kıymetli hayatlarını muhafaza etmeniz, benden kesin bir taleptir. İmam Mehdi’nin (a.s) dualarının bereketiyle işlerin kolaylaşmasını niyaz ediyoruz."