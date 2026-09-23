Etiyopya'da Tigray güçleri Mekelle Havalimanı'nı ele geçirdi

Güvenlik kaynakları ve yerel kaynakların çarşamba günü bildirdiğine göre, Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde silahlı güçler, bölge başkenti Mekelle’nin havalimanını kontrol altına aldı.

Bu gelişmelerin ardından Etiyopya Havayolları, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde bulunan Mekelle, Aksum ve Şire kentlerine uçuşlarını durdurdu.

Bölgeyi kontrol eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), 2020-2022 yılları arasında federal hükümetle yıkıcı bir iç savaş yürütmüştü. Afrika Birliği tahminlerine göre savaşta yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya’da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) de aralarında bulunduğu yedi silahlı grup, Başbakan Abiy Ahmed hükümetini devirmeyi hedefleyen bir ittifak kurduklarını bildirmişti.