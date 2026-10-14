Amiral Azmayi: ABD savaş gemileri Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Azmayi, salı akşamı yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemediğini ve İran’ın karşısında etkisiz kaldığını söyledi.

Azmayi, “Bugün Allah’ın yardımı ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ndeki savaşçılarımız sayesinde düşmanların karşısında duruyoruz. ABD ordusu yakıt kaçakçılığı yapan bir yapıya dönüştü. Filosu ise savunmasız olduğu için etkisiz kaldı ve İran’a yaklaşmaya cesaret edemiyor.” dedi.

Taktik açıdan zayıf oldukları noktaları güçlü yönlere dönüştürdüklerini belirten Azmayi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın açık mı kapalı mı olduğunu görmek istemesi hâlinde sahaya gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Bakalım boğazı kimin kontrol ettiğini görecekler.” diye konuştu.

ABD’nin yedi filosuyla bugün yakıt kaçakçılığı yapan bir yapıya dönüştüğünü belirten Azmayi, 13 milyar dolarlık bir ABD savaş gemisinin etkisiz hâle geldiğini ve boğaza yaklaşmaya cesaret edemediği için Hürmüz Boğazı’ndan 700 kilometre uzakta bulunduğunu söyledi.

Azmayi, “ABD savaş gemilerinin boğazın girişine yaklaşmasını bekliyoruz ki onları batıralım. Bunun gerçekleşmesi için her anı sayıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İran’ın, kuralları ihlal eden gemilere yönelik uygulamalarının yalnızca bir veya iki örneğini kamuoyuyla paylaştığını belirten Azmayi, ABD ve bölgedeki ortaklarının, bu gemilere verilen cezaların dünya kamuoyu tarafından öğrenilmesini önlemek amacıyla medya üzerinden bir sessizlik oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle ihlal yapan gemilere yönelik iki müdahalenin görüntülerini yayımladıklarını kaydetti.

Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğunu belirten Azmayi, Umman Denizi’nin ise İran ordusu tarafından kontrol edildiğini ifade etti. Azmayi, deniz ablukasının Umman Denizi’nin dışında, Arap Denizi’nde uygulandığını söyledi.

Hürmüz Boğazı’nda akıllı ve kontrollü bir denetim sistemi uyguladıklarını belirten Azmayi, İran’a gidecek veya İran’dan ayrılacak gemilere belirlenen hiyerarşi ve prosedürler doğrultusunda izin verildiğini, bu gemilerin İran’a ait deniz geçiş güzergâhını kullandığını ifade etti.

İran halkına seslenen Azmayi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının da sahada olduğunu ve kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz biçimde müdahale ettiklerini söyledi.

İran’ın komşularıyla ekonomik, siyasi ve askerî güvenliği sağlayabileceğini belirten Azmayi, ABD’ye ihtiyaç duymadıklarını ifade ederek, Washington yönetiminin bölge halklarının servetini yok etmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Azmayi, ABD ordusunun bugün küçük düşürücü bir duruma sürüklendiğini savunarak, İran’ın üçüncü dayatılan savaşın ilk günlerine kıyasla daha iyi durumda olduğunu ve İranlı savaşçıların her geçen gün daha hazırlıklı hâle geldiğini söyledi.