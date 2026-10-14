Hemmati, ABD'nin İran ekonomisi hakkındaki iddiasını reddetti

Hemmati, Tayland’ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısında konuşmada, İran ekonomisinin, ABD ve Siyonist rejimin dayattığı savaş ile Washington'ın geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlarının ortak baskısına karşı direndiğini ifade etti.

Hemmati, "Tüm bu baskılara rağmen İran ekonomisi çok iyi bir direnç göstermiştir; ekonomimizin çökeceği iddiası bir yanılsamadan ibaret" dedi.

Merkez Bankası'nın önceliklerini enflasyonu kontrol altına almak, enflasyon beklentilerini istikrara kavuşturmak, finansal istikrarı korumak ve bankacılık hizmetleri ile ödeme sistemlerinin kesintisiz işleyişini sağlamak olarak sıralayan Hemmati, ABD'nin ekonomik baskılarına ve yaptırımlarına rağmen Merkez Bankası'nın; ülkenin temel malları ile ilaçları için döviz temin ederek ve enflasyonun hızını keserek ekonomik istikrarın korunmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Eylül ayı sonlarında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Çin'e satabileceği petrolü yakında tüketeceğini öne sürmüş ve Tahran'ın artan ekonomik baskı nedeniyle anlaşma arayışında olduğunu iddia etmişti.

