İran hükümeti, Katar'daki İranlı pilotların durumunu takip ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Katar'daki İranlı pilotların durumuna ilişkin sürecin Savunma ve Dışişleri bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini belirtti. Muhacirani, Katar hükümetinin de pilotların durumunun netleştirilmesi konusunda iş birliği yapma sözü verdiğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Muhacirani, İranlı pilotların durumunun en kısa sürede açıklığa kavuşmasını ve kendilerine yeniden kavuşmayı umduklarını ifade etti.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de daha önce Katar ziyareti sırasında ülke yetkilileriyle pilotların durumunu görüştüklerini açıklamıştı. Mumini, konunun takibi için İranlı teknik heyetin yeniden Katar'ı ziyaret etmesi ve görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını belirtmişti.

