Times: ABD, İran’a karşı önceki savaşın yarattığı hasarın etkileriyle hâlâ mücadele ediyor

İngiliz gazetesi The Times, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının Washington’a ağır maliyetler yükleyebileceğini yazdı. Gazeteye göre ABD, önceki saldırıların mali ve askeri sonuçlarıyla hâlâ uğraşıyor.

Habere göre, ABD’nin İran’a yönelik önceki saldırılarının maliyeti ve yol açtığı zarar 43 milyar doları aştı. Onlarca ABD uçağı hasar görürken önleme füzelerinin stokları da tükenme noktasına geldi.

The Times ayrıca İran’ın, ABD’nin saldırılarına ve ablukasına rağmen füze ve İHA tesisleri ile fırlatma platformları da dahil olmak üzere askeri kapasitesinin bir bölümünü yeniden faaliyete geçirmeyi başardığını belirtti.

Gazete, mevcut koşulların ABD’nin İran’a yönelik olası yeni bir saldırısının çok daha ağır maliyetlere yol açabileceğine işaret etti.