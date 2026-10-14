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14 Eki 2026 14:38

İran heyetinden Lübnan'a kritik ziyaret

İran heyetinden Lübnan'a kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade ve beraberindeki diplomatik heyet Lübnan'a gitti.

El Nashra haber sitesinde yer alan bilgiye göre,  İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade ve beraberindeki diplomatik heyet Lübnan'ın başkenti Beyrut’a ulaştı. İran heyetini Beyrut Havalimanı’nda Emel ve Hizbullah yetkilileri karşıladı.

Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri'yi temsilen Halil Hamdan liderliğindeki Emel Hareketi yetkililerinden oluşan heyet, İranlı heyeti havalimanında karşıladı.

Öte yandan, Hizbullah Hareketi’ni temsilen Lübnan Parlamentosu Milletvekili Ali el-Mikdad da İran heyetini karşılama töreninde hazır bulundu.

News ID 1939172

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