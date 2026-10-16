Pezeşkiyan: Savaşlar çevreyi de yok ediyor; Gazze’deki yıkım ekolojik soykırımdır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, savaşların çevre üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, savaşların yalnızca insanları ve ekonomik altyapıyı değil, ormanları, sulak alanları, su kaynaklarını ve doğal yaşam alanlarını da hedef aldığını belirterek, savaşların sona ermesinden yıllar sonra bile çevresel etkilerinin devam edebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail’in bölgede başlattığı saldırıların sanayi ve enerji tesislerine zarar verdiğini, yangınlara, hava ve su kirliliğine yol açarak doğal ekosistemleri tehdit ettiğini ifade etti.

Gazze’deki yıkıma özel vurgu

Gazze’deki çevresel yıkıma da değinen Pezeşkiyan, uzmanların değerlendirmelerine atıfta bulunarak, bölgedeki bazı alanların yüzlerce yıl boyunca doğal yaşam ve bitki örtüsü için elverişsiz kalabileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, bölgede savaşlar nedeniyle yaşanan çevresel yıkımı “ekokırım” olarak nitelendirerek bunun kınanması gerektiğini vurguladı. Uluslararası topluma, savaşların çevre üzerindeki etkilerini değerlendirecek, zarar gören ekosistemleri onaracak ve etkilenen ülkelere destek sağlayacak etkili mekanizmalar oluşturma çağrısında bulundu.

“Biyoçeşitliliğin korunması barış diplomasisinin önemli bir alanı olabilir”

Çevre sorunlarının siyasi sınırları aşan sonuçlar doğurduğunu belirten Pezeşkiyan, biyoçeşitliliğin korunmasının uluslararası iş birliğini güçlendirebileceğini söyledi.

İran’ın iklim değişikliği, kuraklık, su kıtlığı ve ekonomik yaptırımların yanı sıra askeri saldırıların çevresel sonuçlarıyla da karşı karşıya olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, gelişmekte olan ülkelerin çevreyi koruyabilmesi için yeterli finansmana, teknolojiye ve uluslararası desteğe erişmesi gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, çevre alanındaki iş birliğinin halklar arasında köprü kurabileceğini belirterek, bunun bölgede barışın, güvenliğin ve doğayla uyumlu bir geleceğin tesisine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.