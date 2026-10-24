Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün gece, Rusya Dışişleri Bakanı’nın İran’a gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erakçi, görüşmelerde siyasi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, ortak anlaşmaların hayata geçirilmesi ve İran ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Erakçi, ziyaret sırasında ortak çıkarların korunması ve bölgesel barış ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin önemini de vurguladıklarını ifade etti.

Erakçi, söz konusu görüşme ve istişarelerin gelecek hafta iki ülkenin cumhurbaşkanlarının katılımıyla Moskova’da devam edeceğini kaydetti.