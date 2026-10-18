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18 Eki 2026 20:21

Azerbaycan’ın okullarda başörtüsü yasağı İran’da protesto edildi

Azerbaycan’ın okullarda başörtüsü yasağı İran’da protesto edildi

Bir grup İran vatandaşı ve üniversite öğrencisi, Bakü hükümetinin okullarda İslami başörtüsünü yasaklayan politikalarını protesto etmek amacıyla Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Bir grup İran vatandaşı ve üniversite öğrencisi, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde, Azerbaycan hükümetinin eğitim kurumlarında başörtüsüne getirdiği yasağı protesto etmek için toplandı.

Azerbaycan’ın okullarda başörtüsü yasağı İran’da protesto edildi

News ID 1939238

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