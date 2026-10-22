Devrim Muhafızları Ordusu’ndan ABD'ye “Fars Körfezi” uyarısı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

ABD'nin gemileri yasa dışı ve mayın döşeli geçiş güzergahlarını kullanmaya teşvik etmesinden vazgeçmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin gemileri yasa dışı geçişlere kışkırtmadaki ısrarı, deniz kazalarını her geçen gün artırmaktadır. Saldırgan ABD ordusu bilmelidir ki bu tutumun sürdürülmesi, çatışma alanının bölgedeki saldırganların üslerine kadar genişlemesine yol açacaktır. Bu ciddi bir uyarıdır."