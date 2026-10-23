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23 Eki 2026 21:09

Muhbir: Trump ve Netanyahu’nun tehditleri çaresizlik kokuyor

Muhbir: Trump ve Netanyahu’nun tehditleri çaresizlik kokuyor

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney’in danışmanı Muhbir, ABD Başkanı Trump ve İsrail rejiminin tehditlerini psikolojik savaşın bir parçası olarak nitelendirdi. 

İran Devrim Lideri Ayetullah Hamaney’in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Muhbir, ABD’li ve İsrailli yetkililerin açıklamalarına tepki göstererek sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Muhbir, Trump ve Netanyahu’nun psikolojik savaş yöntemleri ve tehditlerine ilişkin, “Trump ve Netanyahu’nun psikolojik savaşı ve tehditleri güçten çok çaresizlik kokuyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın karşı tarafın zayıf noktalarını bildiğini belirten Muhbir, sahada gerçekleştirilebilecek sürpriz hamlelerin yanı sıra petrol ve enerji kozunun da mevcut dengeleri değiştirebileceğini ifade etti.

Mesajının sonunda bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Muhbir, “Bu bölgede binlerce yıldır burada yaşayan bir halk varlığını sürdürecek. Siyonist rejim ise yalnızca kendi ‘yokluğunu’ düşünebilir” ifadelerine yer verdi.

News ID 1939324

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