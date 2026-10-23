Erakçi’den ABD-İsrail ilişkilerine eleştiri: Tek taraflı ve asalak bir ilişki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin son üç yılda İsrail’in füze savunması için Amerikan halkının vergilerinden 11 milyar dolar harcadığını belirtti.

Erakçi, ABD’nin İsrail’i savunmak amacıyla İsrail’in kendisinden daha fazla önleyici füze kullandığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkinin artık karşılıklı çıkarlara dayanmadığını savundu.

Bakan Erakçi, söz konusu ilişkiyi “asalak ve tek taraflı bir ilişki” olarak nitelendirdi.