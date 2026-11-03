Doğu Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatı bölgesinin hava savunma tatbikatı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü, saat 17.00 ile 19.00 arasında Tebriz'in Alvar ve Mayan bölgelerinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.



