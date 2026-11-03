Doğu Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatı bölgesinin hava savunma tatbikatı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü, saat 17.00 ile 19.00 arasında Tebriz'in Alvar ve Mayan bölgelerinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Doğu Azerbaycan Valiliği, Tebriz kentinde bugün hava savunma tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.
Doğu Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatı bölgesinin hava savunma tatbikatı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü, saat 17.00 ile 19.00 arasında Tebriz'in Alvar ve Mayan bölgelerinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
News ID 1939545
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