9 Nis 2026 11:14

Ayetullah Hamaney şehadetinin 40.gününde ülke genelinde anılıyor

İran genelinde halk, Devrim Lideri’nin şehadetinin 40. gününde düzenlenen anma törenlerine yoğun katılım göstererek bağlılıklarını ortaya koyuyor.

Ayetullah Hamaney’in şehadetinin 40. günü dolayısıyla ülke genelinde geniş katılımlı anma törenleri düzenlenmekte. Aradan geçen 40 gün boyunca süren anmaların ardından, özellikle perşembe sabahı itibarıyla kalabalıklar daha da arttı ve insanlar ülkenin dört bir yanında düzenlenen törenlere akın etti.

Başkentten diğer şehirlere kadar birçok noktada caddeler ve meydanlar dolup taşarken, halkın yoğun katılımı dikkat çekti. Törenlerde birlik, dayanışma ve lidere duyulan derin saygı ön plana çıktı.

