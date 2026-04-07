Şehit Ayetullah Hamaney’i anma törenin detayları açıklandı

Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için düzenlenecek olan 40. gün anma törenin detayları açıklandı. “Kan Bi’satı” adından düzenlenecek olan etkinlikler, 8 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve üç gün boyunca ülke genelindeki cami ve Hüseyniyelerde anma törenleriyle sürecek.

Program kapsamında ülke genelinde matem yürüyüşleri yapılacak; Tahran’da ise yürüyüşler 9 Nisan Perşembe sabah saat 09.40’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’ndan Devrim Lideri’nin şehit düştüğü yere kadar sürecek.

Ayrıca, 9 Nisan akşamı saat 21:00’de şehit liderin sesinden İmam Zaman’ın (a.f.) sağlığı için toplu dua okunacak.

10 Nisan Cuma günü ise tüm cami ve toplanma alanlarında anma törenleri düzenlenecek.

Programın diğer önemli etkinlikleri arasında Fetih Suresi’nin milyonlarca kez okunması ve evlerde düzenlenecek matem toplantıları bulunuyor. Bu etkinlikler, İran milleti ve direniş cephesinin zaferleri için gerçekleştirilecek.