Şehit Ayetullah Hamaney için 40. gün anma töreni yapılacak

İran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi’nden yapılan açıklamada, 8 Nisan Çarşamba günü Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için 40. gün anma töreni yapılacağı bildirdildi.
Konsey, ana meydanlar ve camilerde yapılacak etkinliklere katılım çağrısı yapan Konsey’in açıklamasında, “Anma etkinlikleri Çarşamba akşamı saat 20.00'de ülke çapında başlayacak” denildi.
Açıklamada, “Perşembe sabahı saat 09.00'da başkent Tahran’da yürüyüş yapılacak. 10 Nisan tarihinde Cuma namazından önce, ülke genelindeki camilerde anma törenleri düzenlenecek” ifadesine yer verildi.
İran'ın ikinci İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD ve Siyonist rejimin Tahran'a düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.
