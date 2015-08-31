Amerika ile düşmanlığımız derin

MHA, İran İslam Cumhuriyeti Mustazaflar Besiç Kurumu Başkanı Tuğgeneral Muhammedrıza Nakdi, Al-Alam televizyonu ile yaptığı konuşmada Beyaz Saray’ın daima dünyadaki diktatörleri desteklediğini belirterek “Bizim Amerika ile olan düşmanlığımız derindir ve konuşmakla çözülmez” diye konuştu.

İran Besiç Kurumu Başkanı Tuğgeneral Nakdi, Amerika’nın İran Nükleer Programı aleyhine yaptığı propagandaya değinerek “Atom bombası yapabilirdik ama biz atom bombası yapma niyetinde değiliz. İnkılap Rehberi’nin fetvası üzerine atom bombası dahil Kitle İmha Silahlarını üretmek haramdır” vurgulamasını yaptı.

Amerika ve Siyonist İsrail’in bölgesel ve uluslararası çapta günden güne artan yenilgisine işaret eden Tuğgeneral Nakdi “Biz güçlü olmak istiyoruz ama bu atom bombası yapmak istediğimiz anlamına gelmez. İsrail ve Amerika şuan kuşatma altındalar. Siyonist İsrail, Direniş Ekseni’nin füzeleri hedefinde” ifadesini kullandı.

İran Mustazaflar Besiç Kurumu Başkanı Tuğgenerak Nakdi “Biz bütün alanlarda hazır durumdayız. İnkılap Rehberi’nin Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede üretime vurgu yaptıklarını duyduk. İran Mustazaflar Besiç Kurumu’nun bütün alanlarda zafere ulaşması, İnkılap Rehberi’nin buyruklarını takip ettiği ve hiçbir partiye bağlı olmadığından kaynaklanıyor” açıklamasını yaptı.

İran Mustazaflar Besiç Kurumu ile hükümetin işbirliğinin altını çizen Tuğgeneral Nakdi “İnkılap Rehberi’nin duruşunun hükümetleri desteklemesi olduğu gibi biz de böyle yapmalıyız. Ama bir yanlış gördüğümüz zaman kesinlikle eleştiri yapacağız ve şimdiye kadar da böyleydik” dedi.

İran Mustazaflar Besiç Kurumu Başkanı Tuğgeneral Nakdi “Ancak bizim ve hükümetin hedefi aslında aynıdır. Biz hepimiz zulüm ve zalimler ile mücadele etmek ve Filistin, Irak, Afganistan ve diğer mazlum halkları savunmak istiyoruz. Bizim Amerika ile olan düşmanlığımız inanç temellidir ve mazlumları savunmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Y.B