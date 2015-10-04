Mekke'deki cinayetlerin arkasında Amerika ve Siyonist rejimi var

MHA - Mekke'de meydana gelen vinç ve Mina hadiseleri dolaysıyla hayatını kaybeden İranlı hacıların aileleri ile görüşen İran İslam Cumhuriyeti Seferberlik Kurumu Başkanı General Nakdi, söz konusu cinayetlerinin asıl sorumlusu ABD ve Siyonist rejimi olduğunun altını çizerek, Suudi yönetiminin Mekke'de hiçbir iktidarı omadığını ve bütün bu gibi komploların arkasında ABD ve Siyonist rejimi olduğunu belirtti.

Mazlun müslümanların hakkını almak için konuyu ciddiye olarak takibe aldıklarını dile getiren General Nakdi, konuyu uluslararası düzeye taşımak amacıylaSeferberlik Kurumu'nun Dış İlişkiler Muavinliği bünyesinde bir komite oluşturulduğunu konuşmasına ekledi.

İran İslam Cumhuriyeti Seferberlik Kurumu Başkanı, emperyalizmin asıl hedefi İbrahimi olan Haccı önlemek olduğunu, söz konusu hadiselerde akıtılan pak kanlar dolaysıyla uyanış dalgası dünya çapında güçleneceğini kaydetti.

M.M