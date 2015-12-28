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28 Aralık 2015 - 11:15

İran Savunma Bakanı, 2016 yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

İran Savunma Bakanı, 2016 yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Tahran, 28 Aralık 2015 – İran Savunma Bakanı, ayrı ayrı mesajlarla 2016 yılının gelmesi münasebetiyle birçok ülkedeki mevkidaşını kutladı.

MHA- İran Savunma Bakanı General Dehلan 2016 yılının gelmesi dolayısıyla Rusya, Ermenistan, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan, Kuzey Kore, Çin, Lübnan, Hindistan, Güney Afrika, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Venezuela, İtalya, Brezilya, İspanya ve Bolivya savunma bakanlarını kutladı.

General Dehلan gönderdiği ayrı ayrı tebrik mesajlarında barış, dostluk ve adalet simgesi ve Allah'ın ruhu sayılan Hazret-i İsa'nın doğum gününü tebrik ederek, peygamberlerin insani öğretileri sayesinde dünyada barış ve huzurun sağlanmasını ve ilişkilerin gelişmesini umduğunu dile getirdi.

Y.B

News Code 1858144

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