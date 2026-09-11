Pezeşkiyan BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'ye ulaştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 18. BRICS Zirvesi için Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı havalimanında Hindistan Limanlar, Nakliye ve Su Yolları Bakanı Shantanu Takur karşıladı.

BRICS liderleri, 18. BRICS Zirvesi kapsamında 12-13 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluşacak. Zirvede Küresel Güney'in uluslararası karar alma süreçlerindeki rolünün genişletilmesi ele alınacak.

Pezeşkiyan’ın zirve marjında çeşitli ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

2024'teki genişlemeyle üye sayısını 11'e çıkaran BRICS; Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'nın yanı sıra Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Endonezya'yı da bünyesine katarak ekonomik ve jeopolitik etkisini genişletti.