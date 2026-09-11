Yemen’de Sana hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi sürüyor

Arap medyasına göre Sana hükümetine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, Babülmendep Boğazı ve Meyun Adası'nı ele geçirerek Zubab ilçesine ulaştı.

Uluslararsı medya ise, Yemenli güçlerin Mayun Adası’nın tam kontrolüyle Bab el-Mendeb Boğazı’nı ele geçirdiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından Suudi Arabistan; Marib, Cevf, Taiz ve Hudeyde vilayetlerine hava saldırıları düzenledi. Yemenli güçlerin ana üs noktalarından birini ele geçirdiği Muha kentindeki havalimanı da Suudi uçakları tarafından vuruldu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden önemli açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz kıyısındaki son operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan destekli gruplara karşı başlatılan askeri operasyon sonucunda, Taiz ve Hudeyde bölgelerinde 5 bin 400 kilometrekarelik alandaki Suudi destekli kuvvetlerin bölgeden çıkarıldığını açıkladı.

Seri, bölgedeki deniz taşımacılığının Suudi Arabistan’a ait ticari gemiler hariç tüm taraflar için güvenli olduğunu söyledi.

Başarı operasyonlarda Suudi destekli kuvvetlere ait 38 tugaydan oluşan 7 askeri tümenin hedef alındığını, yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, yakalandığını veya yaralandığını belirten Yahya Seri, söz konusu kuvvetler tarafından tutulan esirlerin de serbest bırakıldığını kaydetti.

Seri, son günlerdeki operasyonlar sırasında Yemenli güçlerin Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarını engellemeye yönelik 32 operasyon gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda 9 hava aracını düşürdüğünü söyledi.