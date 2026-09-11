Rusya: İran'la stratejik ilişkileri güçlendirme kararlılığımızı sürdürüyoruz

Bakanlık, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile İranlı mevkidaşı Mehdi Sobhani arasında Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeye atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi sürecinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Rus medyasına göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bu görüşmede, ikili ilişkilerin güncel meseleleri ve dış politika alanındaki işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, Rusya ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Görüşmede, her iki ülkenin diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluk ofislerinin faaliyetleri de karşılıklı çıkarlar temelinde en uygun koşulların oluşturulması hedefiyle ele alındı” denildi.

20 yıllık Stratejik Ortaklık Anlaşması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rus lideri Vladimir Putin'in 17 Ocak 2025 tarihinde imzaladığı Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, savunmanın yanı sıra terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, bilim ve teknoloji alanlarındaki Rusya-İran ortaklığının kapsamının genişletilmesini içeriyor. ABD'nin İran'ı nükleer programı konusunda kıskaca almaya çalıştığı bir dönemde onaylanan anlaşmanın en önemli unsuru, savunma işbirliği olarak görülüyor.

Anlaşmada, İran ile Rusya'nın “üçüncü ülkelerin müdahalesine birlikte karşı çıkması” öngörülüyor. Sputnik'in aktardığına göre bu maddede karşılıklı askeri destekten söz edilmiyor ama "Akit Taraflar, ulusal ve güvenlik çıkarlarına karşılıklı saygı, çok taraflılık ilkeleri, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, dünya meselelerinde tek kutupluluğun ve hegemonyanın reddedilmesi temelinde devlet politikası izleyecek ve üçüncü tarafların, akit tarafların iç ve dış işlerine müdahalesine karşı çıkacaklardır” deniliyor.

Aynı zamanda metne göre, taraflardan birinin saldırıya maruz kalması halinde diğer taraf, “saldırgan tarafa saldırganlığın devamına katkıda bulunacak herhangi bir yardım sağlamayacak ve ortaya çıkan farklılıkların Birleşmiş Milletler Şartı ve diğer uygulanabilir uluslararası hukuk normları temelinde çözülmesini kolaylaştıracak."