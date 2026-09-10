İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor

El Meyadin’in haberine göre İsrail rejimi, Lübnan’a yönelik saldırgan eylemlerini ve ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Bugün ülkenin güneyindeki çeşitli yerleşim ve bölgelere yönelik çok sayıda patlama meydana gelirken, bazı noktalar da topçu ateşiyle hedef alındı.

İşgal ordusu, el-Mansuri, Meys el-Cebel ve Beni Hayyan yerleşimlerinde şiddetli patlamalara neden oldu.

El Menar muhabiri, Zutr eş-Şarkiye ve ez-Zebkin yerleşimlerinin çevresinin de İsrail topçu ateşiyle hedef alındığını bildirdi.

El Menar ayrıca, İsrail’e ait düşman İHA’ların Lübnan’ın doğusundaki Baalbek ve çevresinde alçak irtifada uçtuğunu aktardı. Şeba bölgesindeki Vadi el-Cevz’da ise İsrail saldırıları sonucunda yangın çıktığı belirtildi.

Lübnan kaynakları ayrıca, işgal ordusuna ait bir Merkava tankının Lübnan’ın güneyindeki el-Kusayr kentini hedef aldığını bildirdi.