İran’dan Arap Birliği’ne tepki

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 166. toplantısının sonuç bildirisinde İran’a yönelik dile getirilen tüm asılsız iddia ve suçlamaları reddettiğini ve kınadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

“İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 166. toplantısının sonuç bildirisinde İran’a karşı dile getirilen tüm yanlış iddiaları ve asılsız suçlamaları reddeder ve kınar.

Siyonist rejimin, Batı Asya bölgesindeki kötülük ve güvensizliğin başlıca kaynağı olarak işgal altındaki Filistin, Lübnan, Suriye ve diğer Arap-İslam ülkelerinde askeri saldırılar, soykırım ve savaş suçları işlemeyi sürdürdüğü bir dönemde, Arap Birliği’ne üye bazı ülkelerin Filistin halkını desteklemek ve Siyonist rejimin işgal ve yayılmacılığına karşı mücadele etmek yerine İran’a yönelik asılsız suçlamalarda ısrar etmesinin hiçbir gerekçesi yoktur.

İran İslam Cumhuriyeti, iyi komşuluk politikasını hatırlatarak bölge ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın güçlendirilmesinin ve gerilim yaratıcı tutumlar benimsemekten kaçınılmasının önemini vurgulamaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerindeki tartışmasız egemenliğini, İran topraklarının ayrılmaz parçaları olarak bir kez daha vurgulamaktadır. Bu konudaki her türlü toprak iddiasını kınayan İran, söz konusu adalar üzerindeki egemenliğinin tarihsel kayıtlar, egemenlik yetkisinin sürekli olarak uygulanması ve uluslararası hukukun kabul görmüş ilkelerine dayandığını belirtmektedir. Siyasi bildirilerde asılsız iddiaların tekrarlanması, bu adalarla ilgili coğrafi, tarihi ve hukuki gerçeklerde hiçbir değişiklik yaratmayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Yemen’in iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları tamamen reddetmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Yemen’in birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini her zaman vurgulamış ve üzerinde mutabık kalınan yol haritası temelinde Yemenliler arası diyaloğu desteklemiştir.

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşımının güvenliğine yönelik sürekli hassasiyetini vurgularken, bölgedeki deniz ulaşım güzergâhlarında yaşanan güvensizliğin Amerikan-Siyonist saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu hatırlatmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuka bağlılığını sürdürürken, kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli savunma tedbirlerini almıştır.

İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi’nin güvenliğinin kıyıdaş ülkeler arasındaki iş birliği temelinde ve dış güçlerin müdahalesi olmadan sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda İran, Batı Asya’daki tüm ülkeler için karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, kalıcı güvenliğin sağlanması ve ekonomik ilerlemenin gerçekleştirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle diyaloğa ve iş birliğine hazır olduğunu bir kez daha ilan etmektedir.”