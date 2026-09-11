BRICS Zirvesi öncesi Pezeşkiyan'dan önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yeni Delhi’de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılamak üzere Hindistan’a gitti.

Pezeşkiyan, Hindistan'a hareketinden önce Tahran'da yaptığı açıklamada, zirvenin üye ülkeler arasında ekonomik, ticari, endüstriyel ve bilimsel iş birliğini genişletmek ve uluslararası sistemde çok taraflılığı güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, BRICS üyelerinin dünya nüfusunun yüzde 45'inden fazlasını ve dünya topraklarının yaklaşık yüzde 35'ini temsil ettiğini belirterek, bu durumun gruba çeşitli alanlarda kayda değer bir kapasite kazandırdığını ifade etti.

BRICS'in temel hedeflerinden birinin tek taraflılığa karşı durmak olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu çabanın ülkelerin ekonomik ve ticari faaliyetlerini geliştirirken bağımsızlıklarını korumalarına olanak sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Bu yılki BRICS zirvesinin ana temasının "dayanışma, sürdürülebilirlik, direnç ve inovasyon" olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu yaklaşım doğrultusunda üye ülkeler arasındaki ekonomik, mali, endüstriyel, bilimsel ve ticari alanlardaki işbirliği ve alışverişin daha da genişlemesinin beklendiğini dile getirdi.

BRICS'in finansal kapasitelerine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, üye ülkeler arasındaki yatırım ve ortak faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla "BRICS Bankası"nın kurulduğunu anımsattı.

"Dolar bağımlılığını azaltmak önemli"

Üye ülkeler arasındaki ekonomik alışverişlerde dolara olan bağımlılığın azaltılmasının önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, grubun "dolara bağımlı olmadan" bölgesel ve ekonomik kalkınma koşullarını oluşturmayı, büyük güçlerin tek taraflı dayatmalarına karşı durmayı amaçladığını belirtti.

18. BRICS Zirvesi'ni, Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ve diğer bölgesel aktörlerle diyalog kurmak için “uygun bir zemin” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, zirvenin ikili ve çok taraflı istişareler için önemli bir kapasite sunduğunu söyledi.

İran-Hindistan ilişkilerine de değinen Pezeşkiyan, iki ülkenin köklü bir geçmişe, ortak bir kültürel mirasa ve işbirliğini geliştirmek için çok sayıda potansiyel alana sahip olduğunu ifade etti.

İran'ın zirveye katılımını, hem genel toplantılar hem de ikili görüşmeler yoluyla farklı ülkelerin yetkilileriyle istişarelerde bulunmak için bir fırsat olarak değerlendireceğini belirten Pezeşkiyan, "İran ve Hindistan kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini daha da geliştirebilir" dedi.

BRICS'in tek taraflılık ve hegemonik sistemle mücadeleye ne kadar katkı sağlayabileceğine dair bir soru üzerine Pezeşkiyan, "BRICS'in kuruluşunun temel amaçlarından biri tek taraflılıkla mücadele etmektir" yanıtını vererek, bu yılki temanın da bu hedefle uyumlu seçildiğini belirtti.

