ABD'de dizel fiyatları tarihi bir zirveye ulaştı

AAA Benzin Fiyatları internet sitesinin verilerine göre, ülke genelinde ortalama dizel fiyatı 11 Eylül 2026 Cuma günü ilk kez galon başına 6 dolar seviyesini aşarak 6,0556 dolar oldu. Böylece dizel fiyatı, Haziran 2022'de Ukrayna savaşının ardından görülen yaklaşık 5,82 dolarlık önceki rekorun da üzerine çıktı. Fiyatlardaki yıllık artış ise %60'ı aştı; geçen yılın aynı döneminde galon başına yaklaşık 3,70 dolar olan dizel, bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Fiyat artışının arkasında Trump'ın İran'a yönelik savaş kararı ve küresel arz kısıtlamaları yatıyor.

3 Kasım ara seçimlerine sekiz hafta kala, yaşam maliyetini düşürme vaadiyle seçilen Trump için dizel fiyatları en büyük siyasi kâbus haline geldi.