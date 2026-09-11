Pezeşkiyan'dan BRICS ülkeleri arasında "reasürans şirketi" önerisi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik dayanıklılığın sağlanmasında çeşitliliğin önemine dikkat çekerek, ticari ortaklıkların, finansman kaynaklarının ve ödeme sistemlerinin genişletilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti, ticari ortakların, finansman kaynaklarının ve ödeme yollarının çeşitlendirilmesi olmaksızın ekonomik dayanıklılığın sağlanamayacağı görüşünü savunmaktadır. İran, uzun yıllardır kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır; ancak son dönemde bu baskılar, ABD ve İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik askeri saldırganlığı ile çok daha zorlu ve tehlikeli bir sürece evrilmiştir.” dedi.

Söz konusu saldırganlığın sadece insani ve maddi yıkımlara yol açmadığı, aynı zamanda hayati bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanan Pezeşkiyan, şınları kaydetti:

“Ekonomik güvenlik, ulusal ve bölgesel güvenlikten bağımsız düşünülemez. Bir ülkenin ticaret, enerji, altyapı veya finansal sistemi siyasi ya da askeri baskı altına girdiğinde, bunun etkileri ulusal sınırları aşarak bölgesel istikrarı ve hatta küresel ekonomiyi doğrudan etkileme potansiyeli taşımaktadır”

Pezeşkiyan, açıklamanın devamında, BRICS platformunun bu noktada üstlenmesi gereken role değinilerek, “Bu bağlamda BRICS; üyeleri ve ‘Küresel Güney’ ekonomileri için dayanıklı kapasiteler geliştirerek, hiçbir devletin finansal veya teknolojik araçları tekelinde tutarak başka bir ülkenin meşru ticari faaliyetlerini sekteye uğratamayacağı bir zemin oluşturmalıdır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “BRICS bünyesindeki ticareti artırmak için, parçalı işbirliği modellerinden ticari altyapıların kademeli entegrasyonuna geçiş yapılması gerekmektedir.” dedi.

Gıda ve enerji güvenliğini “ekonomik güvenliğin iki temel sütunu” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti, sahip olduğu devasa enerji rezervleri ve stratejik coğrafi konumuyla, BRICS bünyesindeki enerji, gıda ve ulaştırma tedarik zincirlerinde stratejik ortaklık rolünü üstlenmeye hazırdır.” açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan'dan BRICS için öneri

Mesud Pezeşkiyan, BRICS üyelerine büyük ölçekli altyapı ve enerji projelerindeki risklerin yönetilmesi için 10 milyar dolar başlangıç sermayeli ortak bir "reasürans şirketi" kurulmasını önerdi. Pezeşkiyan, bu girişimin, projelerin finansal güvencesini sağlayarak özel sektörün güvenini pekiştireceğini vurguladı.

BRICS, teknoloji tüketicisi değil, üreticisi olmalı"

Yapay zekanın küresel ekonomi üzerindeki dönüştürücü etkisine de dikkat çeken Pezeşkiyan, BRICS ülkelerinin teknoloji alanında yalnızca "tüketici" konumunda kalmaması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "BRICS, bilgi üretimi ve dijital ekonomi standartlarının şekillendirilmesinde aktif bir rol oynamalıdır. Bu dijital dönüşüm süreciyle eş zamanlı olarak, üye ülkelerin kritik altyapılarının siber güvenliğinin de güçlendirilmesi hayati bir zorunluluktur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, BRICS üyeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.