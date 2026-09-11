Pezeşkiyan, BRICS Zirvesi için Hindistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yeni Delhi’de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılamak üzere Hindistan’a gitti.

Pezeşkiyan’ın zirve marjında çeşitli ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

BRICS liderleri, 18. BRICS Zirvesi kapsamında 12-13 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluşacak. Zirvede Küresel Güney'in uluslararası karar alma süreçlerindeki rolünün genişletilmesi ele alınacak.

2024'teki genişlemeyle üye sayısını 11'e çıkaran BRICS; Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'nın yanı sıra Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Endonezya'yı da bünyesine katarak ekonomik ve jeopolitik etkisini genişletti.

