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11 Eyl 2026 15:22

Siyonist Rejim Başkanı Herzog Güney Kıbrıs'ta protesto edildi

Siyonist Rejim Başkanı Herzog Güney Kıbrıs'ta protesto edildi

Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog'un Güney Kıbrıs ziyareti, Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi.

Rum basınına göre, Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog'un Güney Kıbrıs ziyareti, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi.

Herzog'u protesto eden gruplar, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'da sivillere karşı yaptığı katliamları protesto ederek, Rum liderliğinin Herzog'a ziyaret için gönderdiği davete tepki gösterdi.

"Filistin'e özgürlük" ve "Savaşa Hayır!" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Soykırıma son verin" ve "Emperyalist savaşlara hayır" gibi sloganlar attı.

News ID 1938487

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