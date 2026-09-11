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11 Eyl 2026 12:23

Uganda'dan Türk vatandaşlarına uyarı: "Ülkemizi terk edin"

Uganda'dan Türk vatandaşlarına uyarı: "Ülkemizi terk edin"

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, ülkesindeki tüm Türklerin bir an önce Uganda'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Keinerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesindeki Türklerin bir an önce Uganda'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Keinerugaba, 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde büyük bir protesto yapacaklarını ve kendilerine karşı gelen herkesi "Türk ajanı" olarak tutuklayacaklarını açıkladı.

Siyonist İsrail yanlısı Keinerugaba, haziran ayında Türk şirketi Yapı Merkezi'nin Uganda'da kazandığı 3,2 milyar dolar değerindeki demiryolu ihalesinin iptal edilmesine neden olmuştu.

News ID 1938483

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