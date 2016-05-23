Davutoğlu istifasını sundu, Binali Yıldırım görevi aldı

MHA- Sondakika.com’un haberine göre, Erdoğan'ın gerçekleştireceği kabulde, Başbakan Ahmet Davutoğlu, istifasını sundu. Davutoğlu 64. Hükümet yeni kabine kurulana kadar, göreve devam edecek. Davutoğlu'nun ardından Beştepe'ye Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini aldı.

Binali Yıldırım, kongredeki teşekkür konuşmasının ardından, Ankara Arena Spor Salonu'ndan ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ı kabulü yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yer alan görüntüye göre, Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Yıldırım'ı "Hoşgeldiniz" sözleriyle karşıladı. Yıldırım'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah mahçup etmesin, inşallah" ifadesini kullandı.

Y.B