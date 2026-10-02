Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği neredeyse tamamen durdu

Al Jazeera’nın aktardığına göre, MarineTraffic tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlerine ilişkin yayımlanan veriler, perşembe gece yarısından aynı günün akşam saatlerine kadar gemi trafiğinin neredeyse tamamen durduğunu gösterdi.

Habere göre Al Jazeera, yalnızca Somali’nin Boosaaso Limanı’ndan hareket eden MSV Al Aksa adlı bir geminin geçişini tespit etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin durmasının, İran’ın kurallarına uymayan gemilerin hedef alınması ve söz konusu gemilerin İran tarafından belirlenen kurallara riayet etmemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.