İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Büyükelçi Shorter, İngiliz hükümetinin Fairford üssündeki sabotaj girişimi iddiası için bakanlığa çağırıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Siyasi İşler Başkanı Mecid Taht Revançi, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter’e, Londra yönetiminin Tahran’a yönelik yapıcı olmayan politikalarının devam etmesinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti’nin protestosunu iletti.

Revançi, İngiltere’nin İran’a yönelik son dönemdeki “iftira kampanyasının”, Tahran’a karşı yapılan askeri saldırıdaki İngiliz işbirliğini gölgeleyemeyeceğini belirterek, Londra yönetiminin ABD ve Siyonist rejim tarafından işlenen saldırı suçu ve savaş suçlarına ortak olmaktan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Revançi, İngiliz yetkililerin Fairford askeri üssündeki sabotaj planıyla İran’ı ilişkilendiren temelsiz iddialarını reddederek, İngiliz hükümetinin bu konuda resmi bir açıklama yapması ve İran’a yönelik yapıcı olmayan tutumunu düzeltmesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Shorter ise, İran İslam Cumhuriyeti’nin itirazlarını Londra’ya ileteceği taahhüdünde bulundu.